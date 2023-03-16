Кировчанин, бивший инвалида молотком по рукам, отправится в тюрьму

Подсудимый нанес знакомому 10 ударов молотком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Кировской области судили за вымогательство (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). О деле рассказали в областной прокуратуре.

Подсудимый знал, что потерпевший - инвалид, получающий пенсию. Решив «срубить» денег, мужчина потребовал у инвалида 5 тысяч рублей. А для убедительности взял молоток и 10 раз ударил его по рукам, при этом угрожая расправой. Но разжиться все равно не получилось: денег у потерпевшего не было.

Суд назначил нападавшему наказание - 2 года 5 месяцев тюрьмы. Его отправят в исправколонию строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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