В Кирове домашние животные покусали молодого человека и собаку

Молодой человек пожаловался на то, что его покусала кошка. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

В Кирове молодой человек и собака пострадали от нападений животных. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Первый инцидент произошел 15 января: американский питбультерьер набросился на спаниеля. Второй случай зафиксировали 11 февраля: 26-летнего молодого человека покусала кошка.

В обоих случаях владельцы животных не предоставили их в течение 12 часов в ветлечебницы для осмотра и карантинирования. Информации о прививках у питомцев тоже нет. Материалы передали из управления ветеринарии Кировской области в Россельхознадзор. По итогам рассмотрения владельцам животных объявили предостережения.

- Бешенство - острое, вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Им болеют все млекопитающие. Владелец животного несет полную административную, а при нанесении тяжелых увечий и смерти пострадавшего, уголовную ответственность, - напомнили в пресс-службе ведомства.

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