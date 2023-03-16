Репина назначили замначальника ДГХ

В официальных ведомствах Репин работает с 2011 года. Фото: киров.рф

Вчера, 15 марта, в администрации Кирова утвердили нового заместителя начальника департамента городского хозяйства (ДГХ).

По данным пресс-службы мэрии, на должность заступил Владимир Репин. Ему предстоит курировать вопросы содержания улично-дорожной сети и работу отдела транспорта.

Репин родился в 1983 году в селе Бахта Кирово-Чепецкого района. Образование высшее. С 2011 года работал в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Кировской области, после - специалистом в министерстве транспорта. С 2020 года руководил управлением организации дорожного движения и контроля надзорной деятельности Кировской области.

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