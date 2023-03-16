«Вятавтодор» отправил машину гуманитарной помощи кировским военнослужащим

Сотрудники «Вятавтодора» постоянно поддерживают связь с военнослужащими. ФОТО: Правительство Кировской области

«Вятавтодор» отправил гуманитарную помощь кировским бойцам в ДНР. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Представители акционерного общества собрали полмиллиона рублей для покупки вещей и продуктов, которые просили прислать солдаты.

- Мы держим связь, с военнослужащими находящимися на линии фронта. По мере наших сил стараемся поддерживать чем можем, - рассказал руководитель компании Денис Ситников. - Перед отправкой груза мы встретились с женами бойцов и взяли у них посылки, которые также передадут солдатам.

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