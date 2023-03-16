Депутаты Заксобрания Кировской области утвердили два новых комитета

28 депутатов войдут в состав новых ведомств. ФОТО: Законодательное собрание Кировской области

В Кирове состоялось очередное заседание Законодательного собрания, на котором обсудили вопрос о реорганизации двух комитетов.

Несколько депутатов предложили вместо комитета «по бюджету» и комитета «по аграрной политике и предпринимательству» создать, комитет «по экономике, бюджету и развитию предпринимательства» и комитет «по аграрной политике и развитию сельских территорий». Это решение поддержали 27 депутатов заксобрания.

В эти ведомства войдут: 20 человек - в комитет «по экономике», и восемь - в комитет «по аграрной политике и развитию сельских территорий».

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