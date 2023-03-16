В 15 населенных пунктах Кировской области появился беспроводной интернет

До конца года связь появится еще в 43 населенных пунктах области. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Беспроводной интернет появился еще в 15 деревнях и селах Кировской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, строительство базовых станций в них завершилось раньше срока.

Связь 4G появилась в следующих населенных пунктах:

- деревня Живото Лузского района;

- деревни Собакино и Адово Уржумского района;

- Лубягино;

- деревня Кокино Юрьянского района;

- деревни Астрахань, Удмуртский Сурвай Унинского района;

- деревня Юсово Фаленского района;

- деревни Ершовка, Матвеево Вятскополянского района;

- поселок Арпорек Малмыжского района;

- поселок Уга Лузского района;

- село Высокогорье Шабалинского района;

- село Вотское Лебяжского района;

-село Раменье Куменского района.

До конца года планируется провести связь еще в 43 населенных пункта Кировской области.

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