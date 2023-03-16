В 15 населенных пунктах Кировской области появился беспроводной интернет

До конца года связь появится еще в 43 населенных пунктах области.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
Беспроводной интернет появился еще в 15 деревнях и селах Кировской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, строительство базовых станций в них завершилось раньше срока.
Связь 4G появилась в следующих населенных пунктах:
- деревня Живото Лузского района;
- деревни Собакино и Адово Уржумского района;
- Лубягино;
- деревня Кокино Юрьянского района;
- деревни Астрахань, Удмуртский Сурвай Унинского района;
- деревня Юсово Фаленского района;
- деревни Ершовка, Матвеево Вятскополянского района;
- поселок Арпорек Малмыжского района;
- поселок Уга Лузского района;
- село Высокогорье Шабалинского района;
- село Вотское Лебяжского района;
-село Раменье Куменского района.
До конца года планируется провести связь еще в 43 населенных пункта Кировской области.
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