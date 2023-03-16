В Кирове около 30% тротуаров расчистили ото льда до твердого основания

Чистка ведется в том числе и на второстепенных улицах. Фото: киров.рф

В Кирове продолжается чистка пешеходных зон от наледи. Работу усилили во время оттепели по поручению главы города Елены Ковалевой.

На данный момент до твердого основания расчищено около 30% тротуаров. Полностью освобождены ото льда улица Казанская от Профсоюзной до Красноармейской, Маршала Конева, Московская от Ленина до Карла Маркса, Горбуновой от МОПРа до Труда. В Нововятском районе заканчивается расчистка на улицах Советской, Молодой Гвардии, Ленина, Пушкина.

В первую очередь дорожники работают на путепроводах и участках с высоким трафиком пешеходов. Сейчас чистка ведется во всех районах города, в том числе на второстепенных улицах.

Так, сегодня планируется провести работы на улицах Карла Маркса, Ленина, Розы Люксембург, Екатерины Кочкиной, Чапаева, Ивана Попова, Блюхера, Производственной, Тимирязева, Маклина, Карла Либкнехта, Свободы, Орджоникидзе, Романа Ердякова, проспекте Строителей. Для этого в течение дня задействуют более 10 единиц техники.