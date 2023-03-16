В Кировской области отцу-одиночке проведут ремонт в квартире за счет муниципалитета

Александр Соколов подарил мальчикам подарки и похвалил отца за уделенное время детям. ФОТО: Правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов во время рабочей поездки в Даровской район встретился с отцом-одиночкой, воспитывающим двух сыновей. Итогами визита поделились в региональном правительстве.

Под одним из постов Александра Соколова в социальных сетях написал житель поселка Даровской и поделился своей проблемой. Алексей Сюткин является отцом-одиночкой, который воспитывает двух мальчиков 4 и 7 лет. Мать детей лишена родительских прав и проживает отдельно, а папа с ребятами находятся в многоквартирном деревянном доме. Жилое помещение предоставил муниципалитет, но к сожалению, там требуется ремонт. Отец мальчиков рассказал главе региона, что все свои сбережения он тратит на содержание детей, и на проведение работ у него просто нет денег. Губернатор Александр Соколов оценил, что в квартире имеется все необходимое для воспитания мальчиков и им уделяется должное внимание.

По итогам ребятам вручили подарки, а главе Даровского района губернатор дал поручение провести ремонт в квартире.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники