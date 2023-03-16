За последние два месяца на дорогах Кировской области четыре пешехода погибли и 56 получили травмы

Пешеходов просят соблюдать правила ПДД. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области просят жителей региона соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части или передвижением рядом с ней. По статистике, за последние два месяца из-за несоблюдения требований безопасности вблизи магистралей погибли четыре пешехода и еще 56 получили травмы.

Чаще всего опасность поджидает людей ночью, когда водитель не видит человека. Согласно ПДД, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях плохой видимости, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечить их видимость водителям.

В УГИБДД УМВД предупреждают, что за нарушение этого правила жителям региона грозит привлечение к административной ответственности.

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