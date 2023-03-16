В Кировской области осудят виновника смертельной аварии с двумя погибшими

Авария произошла минувшей осенью в Котельничском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области осудят виновника смертельного ДТП. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 17 сентября 2022 года в Котельничском районе на трассе вблизи деревни Богомоловы. 32-летний обвиняемый находился за рулем автомобиля ВАЗ-21102. В какой-то момент он утратил контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с «Ладой Грантой». В результате погибли два человека - пассажиры обеих машин.

Как выяснилось впоследствии, обвиняемый был пьян в тот день. Госавтоинспекция также сообщала, что у него не было прав управления транспортом. Свою вину, однако, он не признает, и сообщил, что у его машины были неисправны тормоза, а он об этом не знал.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд вместе с обвинительным заключением.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.