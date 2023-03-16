В Кирове на улицах Луганской и Ломоносова начали демонтаж аварийных столбов

Сотрудники АТП переносят коммуникации на новые столбы. ФОТО: Администрация города Кирова

В Кирове начали демонтаж 13 аварийных столбов. Об этом рассказали в администрации города.

Работы пройдут на улицах Луганской и Ломоносова, на которых специалисты АТП обнаружили полуразрушенные конструкции. По словам начальника энергохозяйства Александра Митькиных, работа осложнена тем, что на объектах находятся ЛЭП, линии связи, дорожные знаки и светофоры.

- Демонтаж начинается, когда рядом уже установлен новый столб, на который перенесены все коммуникации, - объяснил Александр Митькиных.

Сейчас снесены 11 из 13 запланированных объектов.

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