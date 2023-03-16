В Кирово-Чепецке более тысячи жителей остались без воды из-за коммунальной аварии

На месте работает аварийная бригада. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке жители нескольких домов остались без воды из-за коммунальной аварии. Подробности сообщили в местной горадминистрации.

Авария произошла на водоводе на проспекте России. Из-за отключения участка без воды останутся 1230 жителей многоквартирных домов №13, 14, 16, 18, 20 по проспекту России, а также банк. К дому №18 организован подвоз воды.

Ремонтные работы идут на объекте с 08.30, на месте трудятся аварийная бригада из восьми человек и пять единиц спецтехники. Планируется, что устранение дефекта закончится в 20.00.

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