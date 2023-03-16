Сварщик, повар, ветврач: кому в Кировской области готовы платить больше всех

Большинству специалистов из топа готовы платить более 100 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кировской области готовы платить больше всех? На этот вопрос ответили специалисты hh.ru, составив топ-10 вакансий.

На первом месте - должность электрогазосварщика, которому готовы платить от 165 тысяч рублей в месяц. На втором - вакансия повара, чья зарплата составит от 115 до 162 тысяч. Третье место достается ветеринарному врачу, который сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте в топе расположились вакансии судокорпусника/сборщика КМС и водителя категории Е - им готовы платить от 124 и 120 тысяч рублей в месяц соответственно. Шестое место - за должностью монолитчика, который сможет получать от 100 тысяч в месяц. Аналогичную зарплату предлагают также администратору сайта, прорабу и менеджеру по логистике. На последнем месте расположился маляр-штукатур: ему будут выплачивать от 92 тысяч рублей.

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