Кировчане могут стать волонтерами городской среды

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая. ФОТО: правительство Кировской области

В Кирове началась регистрация волонтеров, который будут оповещать жителей города по выбору территорий для благоустройства. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит по всей стране уже третий раз. Кировчане могут стать добровольцами для информирования жителей о возможности отдать свой голос за объекты и проекты, которые выносятся на обсуждение.

Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет, регистрация открыта по https://dobro.ru/event/10333838. Само голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая на портале DOBRO.RU.

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