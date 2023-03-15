В Кировской области машина скорой не доехала до 7-летней девочки

Жалобы на неочищенные дороги поступают из многих поселков Кировской области. ФОТО: https://vk.com/onf_kirov

В Омутнинском районе врачам скорой помощи пришлось пробираться через сугробы, чтобы оказать помощь больной девочке. Подробностями инцидента поделились в региональном отделении Народного фронта.

В поселке Песковка у 7-летней девочки поднялась температура выше 40 градусов. Ребенку вызвали скорую помощь, однако из-за нечищеных дорог машина неотложки застряла. Фельдшеры добирались до маленькой пациентки пешком.

Как рассказывают местные жители, снег у них чистят только там, где проезжает общественный транспорт. Чтобы хоть как-то выжить, люди за свой счет вызывают трактор, чтобы убрать снег со второстепенных улиц.

Похожий сигнал поступил и из Зуевки, где мать не может отвести детей в школу и детский сад из-за заметенных дорог. В поселке Аркуль жалуются на глубокие колеи.

Местные власти в свое оправдание говорят, что у нахватает бюджета и нет подрядчиков. Активисты из ОНФ направят обращение к администрации районов с просьбой помочь муниципалитетам.

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