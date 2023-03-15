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НовостиПроисшествия15 марта 2023 14:21

Появились фото задержания охотника, устроившего стрельбу из квартиры в Вятских Полянах

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего живым. Фото: прокуратура Кировской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего живым. Фото: прокуратура Кировской области

15 марта в Вятских Полянах мужчина устроил стрельбу из собственной квартиры. Фото и видео его задержания публикуют Следственный комитет и управление Росгвардии по Кировской области.

Напомним, инцидент произошел в среду около 11 часов. 47-летний местный житель открыл огонь из собственной квартиры. На протяжении нескольких часов он сидел в своем доме, изредка стреляя из окна. Один такой выстрел пришелся в полицейского - его ранило рикошетом.

Фото: управление Росгвардии по Кировской области

Фото: управление Росгвардии по Кировской области

Около 16 часов мужчину задержали сотрудники СОБР управления Росгвардии по Республике Татарстан. Стрелявшего задержали живым без применения оружия. У него изъяли два гладкоствольных ружья. Как выяснилось, мужчина является охотником.

Фото: управление Росгвардии по Кировской области

Фото: управление Росгвардии по Кировской области

В результате происшествия пострадал только один из полицейских. Следком возбудил уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Как добавили в пресс-службе ведомства, мужчину доставят в отдел и допросят как подозреваемого.

Фото: управление Росгвардии по Кировской области

Фото: управление Росгвардии по Кировской области