Министру транспорта Кировской области предстоит разработать план решения проблемы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Котельниче установят систему ливневок из-за жалоб местных жителей. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Во время рабочей поездки губернатор Александр Соколов обратил внимание на состояние местных дорог. Как рассказал глава Котельнича Олег Исмаилов, в городе практически нет системы ливневой канализации. Губернатор поручил ему совместно с министром транспорта Алексеем Петряковым проехать по самым затопляемым участкам и разработать план и график решения проблемы.

Глава региона также добавил, что в 2023-2024 годах в Котельниче заменят остановки и обновят систему освещения улиц. На эти нужды из областного бюджета выделят 124 миллиона рублей.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.