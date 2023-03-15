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НовостиОбщество15 марта 2023 13:09

В Котельниче установят систему ливневок

Жители города пожаловались губернатору на содержание дорог
Артем ЗАМЯТИН
Министру транспорта Кировской области предстоит разработать план решения проблемы.

Министру транспорта Кировской области предстоит разработать план решения проблемы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Котельниче установят систему ливневок из-за жалоб местных жителей. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

Во время рабочей поездки губернатор Александр Соколов обратил внимание на состояние местных дорог. Как рассказал глава Котельнича Олег Исмаилов, в городе практически нет системы ливневой канализации. Губернатор поручил ему совместно с министром транспорта Алексеем Петряковым проехать по самым затопляемым участкам и разработать план и график решения проблемы.

Глава региона также добавил, что в 2023-2024 годах в Котельниче заменят остановки и обновят систему освещения улиц. На эти нужды из областного бюджета выделят 124 миллиона рублей.

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