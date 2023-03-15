В Вятских Полянах задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры

Мужчина устроил стрельбу в Вятских Полянах. Фото: прокуратура Кировской области

В Вятских Полянах задержали мужчину, устроившего стрельбу. Информацию сообщает областная прокуратура со ссылкой на Вятскополянского межрайонного прокурора Кировской области.

Напомним, 15 марта местный житель устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов: мужчина сделал несколько выстрелов в сторону полицейских. Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.