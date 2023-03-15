Кировчанку обманули на 600 тысяч рублей по схеме «безопасный счет»

Сотрудники МВД устанавливают личности злоумышленников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

44-летнюю женщину мошенники обманули почти на полмиллиона рублей. Подробностями поделились в УМВД России по Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что кировчанке позвонила «сотрудница Следкома» и рассказала женщине, что на ее имя оформляют кредит и ей необходимо помочь в поимке злоумышленников. Позже, в этот же день поступил звонок от «сотрудника МВД», ему удалось убедить потерпевшую сходить до банка и перечислить все свои сбережения на «безопасный счет». При разговоре с «сотрудником Банка России» женщина действовала по инструкциям, она сфотографировала и отправила куар-код с банкомата, после чего обналиченные со счета 600 тысяч рублей она поместила в аппарат. Деньги поступили на счет мошенникам. Когда кировчанка поняла, что ее обманывают, она обратилась в полицию.

Сотрудники МВД устанавливают личности злоумышленников. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

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