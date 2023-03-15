В Кирове мужчина до смерти избил своего деда

Сейчас решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчину подозревают в убийстве деда. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Трагедия произошла 12 марта в одном из домов поселка Ганино. 89-летний мужчина выпивал вместе со своим 34-летним внуком, приехавшим в гости из Архангельской области. В какой-то момент между ними вспыхнула пьяная ссора, в пылу которой мужчина серьезно избил своего пожилого родственника. Последний скончался на месте от полученных травм.

Внука задержали, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи устанавливают все причины произошедшего.

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