В Кирове два человека пострадали в лобовом ДТП

В результате пострадали водитель и пассажир одной из легковушек. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове два человека пострадали в аварии. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 14 марта в 20.35. У дома №25 по улице Пугачева столкнулись «Лада Веста» и ВАЗ-2112. Удар оказался весьма сильным, машины получили значительные повреждения. В результате пострадали два человека - водитель и пассажир «двенашки». Степень тяжести их травм неизвестна. Причина происшествия также не уточняется.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП, в которых пострадали четыре человека. Погибших нет.

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