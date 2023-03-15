В Кирове демонтируют опасные элементы аварийного дома №30 по улице Герцена

В старом доме несколько лет никто не проживает. Фото: киров.рф

Ранее на состояние здания жаловались кировчане. В соцсетях они сообщали, что сильный ветер оторвал от строения часть деревянных конструкций. Кроме того, крыша дома начала разрушаться из-за того, что ее не чистят от снега.

Департамент городского хозяйства поясняет: здание признано аварийным и подлежит сносу. В нем давно никто не живет, однако у некоторых помещений все еще есть собственники. В текущем году планируется завершить процедуру расселения, после чего объект снесут. Пока что дом ограждают по периметру и расставляют предупреждающие таблички.

В мэрии также добавили, что сейчас решается вопрос о демонтаже деревянных элементов второго этажа здания, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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