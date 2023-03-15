193 человека привлекли к ответственности за плохую уборку дорог и дворов Кировской области от снега

После вмешательства надзорных органов часть выявленных нарушений подрядчики устранили. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура Кировской области держит на контроле деятельность подрядчиков, отвечающих за уборку улично-дорожной сети и дворов от снега. К сожалению, не все организации относятся к своей работе добросовестно.

За зимний период 2022-2023 сотрудники ведомства уже не раз выявляли нарушения. Из-за этого почти 200 человек привлекли к ответственности.

В прокуратуре поделились печальной статистикой:

- по фактам неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети прокурорами внесено более 110 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 46 человек;

- по фактам ненадлежащего содержания придомовых территорий, крыш домов и иных зданий внесено 617 представлений. 147 виновных должностных лиц привлечены к ответственности.

После вмешательства надзорных органов часть выявленных нарушений подрядчики устранили.

Прокуратура продолжит держать вопрос содержания дорог и дворов Кировской области на контроле.