193 человека привлекли к ответственности за плохую уборку дорог и дворов Кировской области от снега

После вмешательства надзорных органов часть выявленных нарушений подрядчики устранили.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура Кировской области держит на контроле деятельность подрядчиков, отвечающих за уборку улично-дорожной сети и дворов от снега. К сожалению, не все организации относятся к своей работе добросовестно.
За зимний период 2022-2023 сотрудники ведомства уже не раз выявляли нарушения. Из-за этого почти 200 человек привлекли к ответственности.
В прокуратуре поделились печальной статистикой:
- по фактам неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети прокурорами внесено более 110 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 46 человек;
- по фактам ненадлежащего содержания придомовых территорий, крыш домов и иных зданий внесено 617 представлений. 147 виновных должностных лиц привлечены к ответственности.
После вмешательства надзорных органов часть выявленных нарушений подрядчики устранили.
Прокуратура продолжит держать вопрос содержания дорог и дворов Кировской области на контроле.