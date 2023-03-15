В Вятскополянском районе выявили случай бешенства у лисицы

Заболевание у лисицы выявили 14 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вятскополянском районе у лисицы выявили бешенство. Об этом сообщает управление ветеринарии Кировской области.

Лисицу добыли в охотничьих угодьях вблизи села Слудка. Заболевание у нее выявили 14 марта при проведении мониторингового исследования. По информации ведомства, она не успела напасть ни на людей, ни на других животных.

- Сейчас сотрудники государственной ветеринарной службы проводят комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства, - добавили в пресс-службе ведомства.

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