15 марта в двух районах Кирова пройдут плановые отключения воды

Воды в домах кировчан не будет на протяжении нескольких часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители двух районов Кирова временно останутся без воды. О плановых отключениях 15 марта сообщает МУП «Водоканал».

Причина - ремонтные работы на сетях. Из-за этого параметры подачи воды изменят по следующим адресам:

- Ленинский район с 09.00 до 14.00: улицы Булгакова, Тенистая, Нижегородская, Соловьевская, Солодки.

- Нововятский район с 09.00 до 16.00: улицы Лесная, Рябиновая, Восточная.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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