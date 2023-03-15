Сценарист фильма «Нюрнберг» Александр Звягинцев выступил перед кировскими школьниками и студентами

По мотивам книги Александра Григорьевича «Нюрнберг» в 2022 году сняли полно метражный фильм. ФОТО: правительство Кировской области

Во вторник, 14 марта, в Кирове прошла встреча с писателем, заслуженным юристом России и автором сценария фильма «Нюрнберг» Александром Звягинцевым. Итогами встречи поделились в региональном правительстве.

Выступление прошло в библиотеке имени Герцена. Там гость пообщался со школьниками, студентами и творческой интеллигенцией. Особое внимание в своем выступлении Александр Григорьевич уделил Нюрнбергскому процессу, с историей которого, по словам Звягинцева, неразрывно связана его жизнь и работа.

- Это прецедент, к которому мы должны обращаться за поиском правды, - сказал заслуженный юрист России.

В конце своего выступления Александр Звягинцев вручил свои книги «На веки вечные» с автографом победителям различных образовательных олимпиад, активистам и участникам различных соревнований.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.