С главврачами Кировской области обсудили меры поддержки для участников СВО

Медорганизации должны обеспечить «зеленый коридор» участникам СВО. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области участникам СВО и их семьям окажут адресную медицинскую помощь. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Согласно указу президента РФ, всем вернувшимся из зоны проведения специальной военной операции предоставят двухнедельный отпуск и окажут бесплатную медицинскую и психологическую помощь. Первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов провел совещание с главврачами всех больниц региона. Собравшиеся обсудили организацию помощи для участников СВО и из близких

По словам губернатора Александра Соколова, квалифицированная мед- и психологическая помощь для наших бойцов должна оказываться не только в Кирове, но и во всех районах.

По поручению главы региона, все руководители медорганизаций должны обеспечить «зеленый коридор» участникам СВО.

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