В Кирове выставили на продажу автомойку за 28 миллионов рублей

При желании можно достроить дополнительные этажи. ФОТО: https://www.avito.ru

В Кирове продают готовый бизнес за 28 миллионов рублей. Предприниматель выставил помещение на «Авито». Речь идет об автомойке, которая находится на улице Заводской, 41.

В объявлении сказано, что помещение включает в себя шесть помывочных боксов, один из которых со смотровой ямой, ресепшен, помещения для персонала, бойлерную и земельный участок в 343 квадратных метра. Продавец также заявляет, что при желании можно надстроить несколько этажей.

Мебель и оборудование хозяин включил в стоимость и готов торговаться. Свой бизнес он продает из-за переезда.

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