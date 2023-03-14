Более 600 кировчан примут участие в любительском лыжном забеге

Также в любительском заезде примет участие «снежный человек». ФОТО: Правительство Кировской области

В Кирове пройдет лыжный марафон, участие в котором примут более 600 спортсменов. Информацией и расписанием забега поделились в региональном правительстве.

С 17 по 19 марта в поселке Верхошижемье пройдет лыжная гонка. К участию допускаются желающие всех возрастов. Зарегистрироваться можно на официальном портале: https://myrace.info/events/389.

Также в любительском заезде примет участие «снежный человек», родиной которого считается Шижма.

Расписание соревнований:

- 17 марта - суперспринт, соревнование в скорости на дистанции 100 метров;

- 18 марта - марафон в 50 км и Йети-забег на 25 км;

- 19 марта - марафон на 30 километров классическим стилем.

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