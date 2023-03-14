В Кирове при передаче денег задержали мошенника, который вымогал миллион рублей

При получении денег злоумышленника задержали сотрудники УФСБ. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове задержали мошенника, который работал по схеме «родственник в беде». Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следователи установили, что потерпевшему позвонили и представились сотрудниками МВД. Кировчанину сообщили ложную информацию и потребовали взятку в размере 1 миллиона рублей якобы за прекращение уголовного преследования. Договорившись о встрече в автомобиле около одного из торговых центров, потерпевший передал часть суммы «курьеру». Последнего задержали сотрудники УФСБ Кировской области. В ходе допроса 46-летний злоумышленник признался, что за свою «работу» он попросил 100 тысяч рублей, при этом собирался оставить себе полученные 550 тысяч рублей.

Сотрудники Следкома установили, что ранее мужчина был судим по статье УК РФ «Мошенничество». Сейчас дело находится на рассмотрении в региональной прокуратуре.

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