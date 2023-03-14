В Радужном временно ограничат движение через железнодорожный переезд

Ограничения вводятся на одну ночь. Фото: пресс-служба ГЖД

В Нововятском районе на одну ночь ограничат движение через ж/д переезд. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Речь идет о переезде в микрорайоне Радужный. Ограничения вступят в силу с 22.00 15 марта и будут действовать до 06.00 16 марта. Как сообщили в ведомстве, на участке будут проводиться плановые работы по смене рельсов плетей. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учетом этой информации.

Горьковская железная дорога просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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