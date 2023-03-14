В Кирове отремонтируют крышу школы №45

Раньше кировчане в соцсетях жаловались на плохое состояние крыши школы. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове обследуют и отремонтируют крышу школы №45. Об этом сообщает горадминистрация.

Ранее кировчане в соцсетях жаловались на плохое состояние школьной крыши: дыры в потолке и лужи образовывались регулярно. В департаменте образования сообщили, что после обнаружения протечек кровлю почистили от снега и вода больше не попадает на межэтажные перекрытия. Кроме того, водоотводные желоба оказались забиты льдом, и вода стала скапливаться на поверхности во время оттепели, что также стало причиной ситуации.

На днях кровлю очистили от снега. Подрядчику предстоит также освободить ее от наледи. В ближайшее время крышу обследуют специалисты, а затем ее ждет ремонт. Пока что руководство школы оградило участки, где произошла протечка, чтобы обезопасить учеников и учителей.

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