13 марта в Кировской области в результате ДТП погиб человек

Водитель легковушки погиб на месте. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В понедельник, 13 марта, в Кировской области произошло ДТП, в котором погиб человек. Подробностями трагедии поделились в региональной Госавтоинспекции.

На 468 километре трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. В 15 часов 30 минут водитель «Рено Логан» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате лобового столкновения фура «Скания» перевернулась, а 60-летний владелец легковушки погиб на месте.

Фура перевернулась в результате столкновеия. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Кировской области напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и внимательности при совершении маневров.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.