В Кирове ребенка чуть не придавил обрушившийся потолок в своей комнате

Ранее на ремонт протекающей крыши потратили более 2 миллионов рублей. ФОТО: https://vk.com/ky43_ubezhishe

В детской комнате в одном из аварийных домов упала штукатурка с потолка. О происшествии сообщили в группе «ВКонтакте» Киров Убежище.

По словам местных жителей, на крыше здания на улице Кушто, 2, проводили ремонт, на который потратили больше 2 миллионов рублей. Однако в конце февраля после работ протечки продолжились. В один день в комнате 13-летнего ребенка обрушилась часть пололка, к счастью мальчик не пострадал. Родителям пришлось выносить из комнаты три мешка строительного мусора.

Инцидентом заинтересовались активисты из Народного Фронта. Они обратятся в прокуратуру и заставят управляющую компанию привести крышу в порядок и компенсировать хозяевам ущерб.

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