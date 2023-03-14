В Куменском районе снесут здание бывшей школы, построенное в 1896 году

В аварийное здание доступ никак не ограничен. Фото: прокуратура Кировской области

В Куменском районе снесут здание бывшей школы, построенное в конце девятнадцатого века. Об этом сообщает областная прокуратура.

Аварийное здание находится в поселке Краснооктябрьский, его собственником является администрация района. В ходе проверки прокуратура установила, что мэрия не собирается сносить объект, как и ограничивать к нему доступ. Рядом со старым зданием находится действующая школа, ученики которой беспрепятственно могут проникнуть в обветшавшую постройку.

Прокурор направил в суд иск. По итогам его рассмотрения суд обязал администрацию снести здание бывшей школы.

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