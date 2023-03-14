В Афанасьевском районе работодатель получил условный срок за гибель своего сотрудника

Суд признал владельца пилорамы виновным в допуске нетрезвого сотрудника к работе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Афанасьевском районе владельца пилорамы осудили за гибель работника. Об этом сообщает областной Следком.

Инцидент произошел 25 августа 2022 года. Один из сотрудников пилорамы пришел на рабочее место нетрезвым. В ходе работ он получил травму головы от удара бревном. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на все усилия врачей, он скончался в больнице.

Следствие посчитало виновным в инциденте владельца пилорамы, поскольку он допустил пьяного сотрудника к работе и не обеспечил необходимый контроль за соблюдением требований охраны труда. Суд признал его виновным и назначил наказание - год лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

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