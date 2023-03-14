Кировская прокуратура внесла представление АО «АТП» из-за ребенка, замерзшего на остановке

Прокуратура выявила частые отклонения от расписания и иные нарушения перевозчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове прокуратура внесла представление АО «АТП». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В правоохранительные органы обратился житель областного центра. Вечером 21 декабря 2022 года его ребенок в течение часа ждал троллейбус до дома, находясь на холоде. По мнению заявителя, это произошло из-за «ненадлежащей организации пассажирских перевозок».

Прокуратура провела проверку и выявила факты несоблюдения перевозчиком контрактных обязательств. В частности, отступления от расписания и несвоевременного информирования заказчика о сложностях при организации пассажирских перевозок. Нарушения допускались с августа по декабрь 2022 года, а также в январе 2023 года.

В результате руководству АТП внесли представление. Материалы проверок также направили в областное УФАС для решения вопроса о привлечении должностных лиц предприятия, допустивших нарушения законов, к административной ответственности.

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