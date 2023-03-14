Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 6:50

В Кирове предприниматель изготовил и продал пельмени неизвестного происхождения

Ему объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
87 кг полуфабрикатов из потенциально небезопасного сырья оказались на прилавках.

87 кг полуфабрикатов из потенциально небезопасного сырья оказались на прилавках.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове лепили и продавали пельмени из сырья неизвестного происхождения. Подробности сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Лепкой и реализацией занимался ИП Пермяков Д.О. 14 февраля на изготовленные предпринимателем пельмени из свинины и говядины оформили электронные ветеринарные сопроводительные документы. Однако они не позволяют обеспечить прослеживаемость при производстве продукции и подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. В результате в магазинах оказались потенциально небезопасные 87 кг пельменей.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.