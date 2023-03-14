В Кирове предприниматель изготовил и продал пельмени неизвестного происхождения

87 кг полуфабрикатов из потенциально небезопасного сырья оказались на прилавках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове лепили и продавали пельмени из сырья неизвестного происхождения. Подробности сообщает управление Россельхознадзора по КО, УР и ПК.

Лепкой и реализацией занимался ИП Пермяков Д.О. 14 февраля на изготовленные предпринимателем пельмени из свинины и говядины оформили электронные ветеринарные сопроводительные документы. Однако они не позволяют обеспечить прослеживаемость при производстве продукции и подтвердить ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. В результате в магазинах оказались потенциально небезопасные 87 кг пельменей.

Предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства.

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