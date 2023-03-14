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НовостиОбщество14 марта 2023 5:34

14 марта в двух районах Кирова пройдут плановые отключения воды

Они займут весь рабочий день
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Некоторым жителям придется просидеть без ресурса почти целые сутки.

Некоторым жителям придется просидеть без ресурса почти целые сутки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 марта десятки кировчан останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» сообщает о плановых отключениях.

Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

Первомайский район с 00.00 до 19.00

- поселок Сидоровка.

Первомайский район с 09.00 до 16.00

- Боровицкая, 1, 1А, 1Б, 9, 9/1, 9А, 9Б;

- Школьная.

Октябрьский район, село Бахта, с 09.00 до 16.00

- Набережная, 9, 14, 14А, 16.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

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