14 марта в двух районах Кирова пройдут плановые отключения воды

Некоторым жителям придется просидеть без ресурса почти целые сутки.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
14 марта десятки кировчан останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» сообщает о плановых отключениях.
Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:
Первомайский район с 00.00 до 19.00
- поселок Сидоровка.
Первомайский район с 09.00 до 16.00
- Боровицкая, 1, 1А, 1Б, 9, 9/1, 9А, 9Б;
- Школьная.
Октябрьский район, село Бахта, с 09.00 до 16.00
- Набережная, 9, 14, 14А, 16.
Место подвоза воды можно узнать здесь.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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