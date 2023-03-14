14 марта в двух районах Кирова пройдут плановые отключения воды

Некоторым жителям придется просидеть без ресурса почти целые сутки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

14 марта десятки кировчан останутся без холодной воды. МУП «Водоканал» сообщает о плановых отключениях.

Параметры подачи ресурса изменят по следующим адресам:

Первомайский район с 00.00 до 19.00

- поселок Сидоровка.

Первомайский район с 09.00 до 16.00

- Боровицкая, 1, 1А, 1Б, 9, 9/1, 9А, 9Б;

- Школьная.

Октябрьский район, село Бахта, с 09.00 до 16.00

- Набережная, 9, 14, 14А, 16.

Место подвоза воды можно узнать здесь.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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