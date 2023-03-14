В Кирово-Чепецке задержали вора, укравшего телефон за 90 тысяч рублей

Злоумышленнику удалось скрыться, однако спустя некоторое время его все же удалось поймать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителю Кирово-Чепецка вернули телефон, который у него украл рецидивист. Подробностями инцидента поделились в управлении Росгвардии по Кировской области.

Сигнал поступил из заведения общественного питания: один из посетителей, возвращаясь оттуда, обнаружил пропажу своего телефона стоимостью около 90 тысяч рублей. На место по сигналу выехали сотрудники Росгвардии. Отсмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили личность подозреваемого в краже. Злоумышленника задержали у одного из домов на улице Луначарского. Им оказался неоднократно судимый 52-летний мужчина.

Заявившему вернули телефон, а рецидивиста передали полиции для дальнейшего расследования. Заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

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