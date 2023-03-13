Жители города смогут проголосовать за общественные проекты к 650-летию Кирова

Народное мнение даст дополнительные баллы, которые прибавят к решению экспертов. Фото: Иван МАКЕЕВ

197 проектов отобраны для оценки комиссией в рамках конкурса общественных инициатив «Город добрых соседей». Этим поделились в администрации Кирова.

В конкурсе, приуроченном к 650-летию города, кировчане могут высказать свое мнение и проголосовать за понравившуюся им идею. Сделать это можно с 15 по 26 марта на официальном портале 650kirov.ru. Повлиять на решение могут как и жители города, так и гости, но только за один проект.

Народное мнение даст дополнительные баллы, которые прибавят к решению экспертов:

- 1-10 места - 5 баллов

- 11-20 места - 4 балла;

- 21-30 места - 3 балла;

- 31-40 места - 2 балла;

- 41-50 места - 1 балл.