Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 15:39

В Кирове в ночь с 13 на 14 марта вывезут снег с 5 улиц

Водителей просят не мешать работе спецтехники
Артем ЗАМЯТИН
Работы пройдут преимущественно ночью.

Работы пройдут преимущественно ночью.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега. Работы пройдут в ночь с 13 на 14 марта на следующих участках:

- улица Комсомольская, от Октябрьского проспекта до улицы Чапаева;

- улица Дерендяева, от улицы Спасской до улицы Преображенской;

- улица Московская, от Октябрьского проспекта до улицы Дерендяева;

- улица Ленина;

- путепровод по улице Ивана Попова.

Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, это может помешать работе спецтехники.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.