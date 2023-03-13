В Кирове в ночь с 13 на 14 марта вывезут снег с 5 улиц

Работы пройдут преимущественно ночью.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега. Работы пройдут в ночь с 13 на 14 марта на следующих участках:
- улица Комсомольская, от Октябрьского проспекта до улицы Чапаева;
- улица Дерендяева, от улицы Спасской до улицы Преображенской;
- улица Московская, от Октябрьского проспекта до улицы Дерендяева;
- улица Ленина;
- путепровод по улице Ивана Попова.
Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, это может помешать работе спецтехники.
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