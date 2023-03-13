В Кирове в ночь с 13 на 14 марта вывезут снег с 5 улиц

Работы пройдут преимущественно ночью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега. Работы пройдут в ночь с 13 на 14 марта на следующих участках:

- улица Комсомольская, от Октябрьского проспекта до улицы Чапаева;

- улица Дерендяева, от улицы Спасской до улицы Преображенской;

- улица Московская, от Октябрьского проспекта до улицы Дерендяева;

- улица Ленина;

- путепровод по улице Ивана Попова.

Водителей просят не оставлять автомобили на обочинах, это может помешать работе спецтехники.

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