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НовостиПроисшествия13 марта 2023 15:21

Следком РФ взял на контроль расследование убийства участника СВО в Кикнуре

Шесть человек жестоко избили парня
Анастасия Николаенко
После инцидента потерпевший впал в кому, из которой так и не вышел. ФОТО: sledcom.ru

После инцидента потерпевший впал в кому, из которой так и не вышел. ФОТО: sledcom.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 25-летнего участника СВО из поселка Кикнур. На сайте федерального ведомства говорится, что руководитель СУ СКР по Кировской области Андрею Виноградову необходимо будет отчитываться о промежуточных результатах расследования.

Напомним, что ужасное убийство произошло 5 марта текущего года. На молодого человека, незадолго до этого проходившего службу, напали шесть человек. Злоумышленники жестоко избили парня, который после инцидента впал в состояние комы. Его госпитализировали, но спустя сутки он скончался.

Добавим, что ход расследования этого дела также находится на особом контроле в прокуратуре Кировской области.