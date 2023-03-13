Следком РФ взял на контроль расследование убийства участника СВО в Кикнуре

После инцидента потерпевший впал в кому, из которой так и не вышел. ФОТО: sledcom.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства 25-летнего участника СВО из поселка Кикнур. На сайте федерального ведомства говорится, что руководитель СУ СКР по Кировской области Андрею Виноградову необходимо будет отчитываться о промежуточных результатах расследования.

Напомним, что ужасное убийство произошло 5 марта текущего года. На молодого человека, незадолго до этого проходившего службу, напали шесть человек. Злоумышленники жестоко избили парня, который после инцидента впал в состояние комы. Его госпитализировали, но спустя сутки он скончался.

Добавим, что ход расследования этого дела также находится на особом контроле в прокуратуре Кировской области.