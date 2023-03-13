В Кирове две пенсионерки загорелись от плиты во время готовки

Одежда пенсионерок загорелась от плиты во время готовки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове две пенсионерки пострадали, загоревшись от плиты во время готовки. Подробности рассказали в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел в субботу, 11 марта, с двумя женщинами в разное время. Обе пенсионерки пытались приготовить еду, однако не соблюли правила безопасности. В итоге их одежда загорелась от плиты. Обеих кировчанок доставили с ожогами в Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии. Сейчас об их состоянии ничего не известно.

Всего за минувшие выходные в Кировской области произошло семь пожаров, в которых пострадали два человека. Погибших, к счастью, не оказалось.

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