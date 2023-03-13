В Кирове устраняют подтопления улиц

Сейчас специалисты работают на улице Московской. Фото: киров.рф

В Кирове ликвидируют подтопления улиц. Подробности сообщает горадминистрация.

После дождей и плюсовой температуры воздуха некоторые улицы города подтопило. С воскресенья на дорогах работают семь бригад. За две недели до паводка специалисты промыли и прочистили ливневки и колодцы. Там, где их нет, проводится откачка или отвод воды в газонную часть улиц.

Так, сегодня работы по водоотведению прошли на улицах Комсомольской, Карла Маркса, Профсоюзной, Ленина, Горбачева, Солнечной, Хлебозаводском проезде. Сейчас подрядчик трудится на Московской, где регулярно подтапливает проезжую часть.

По вопросам уборки улиц кировчане могут обратиться в диспетчерскую службу АО «Гордормостстрой»: 8-912-827-22-34 или 47-22-34.

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