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НовостиОбщество13 марта 2023 10:17

В Малмыже по решению суда ликвидируют несанкционированные свалки

Администрация Малмыжа должна вывезти отходы на полигоны до августа
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Теруправление Роспотребнадзора обратилось в суд с требованием ликвидировать незаконные свалки.

Теруправление Роспотребнадзора обратилось в суд с требованием ликвидировать незаконные свалки.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В Малмыже суд обязал администрацию ликвидировать местную свалку. Об этом сообщает Минприроды Кировской области.

Сообщение о незаконном расположении отходов в границах города поступило еще в ноябре 2022 года. Специалисты совершили несколько выездов, зафиксировали факты и передали материалы нескольким ведомствам - местной администрации, регоператору, природоохранной прокуратуре и территориальному управлению Роспотребнадзора. Последнее обратилось в суд по оставшимся свалкам, подав иск к администрации Малмыжского городского поселения.

- В январе районный суд удовлетворил требования и обязал администрацию в срок до 1 августа 2023 года ликвидировать оставшиеся свалки с вывозом отходов на объекты складирования (полигоны). Решение суда вступило в законную силу, - добавили в Минприроды.

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