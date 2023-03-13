Начальник Гостехнадзора Кировской области покидает свой пост

На еженедельном совещании глава региона поблагодарил Николая Сбоева за отдачу работе. ФОТО: Правительство Кировской области

Начальник госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области уходит на заслуженный отдых. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Николай Сбоев проработал в должности 30 лет. На еженедельном совещании глава региона поблагодарил его за его отдачу работе.

- Спасибо вам за честный труд на благо нашего города и области. Уверен, что ваши коллеги еще не раз обратятся к вам за советом, ваш опыт и знания будут востребованы, – сказал губернатор Кировской области Александр Соколов.

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