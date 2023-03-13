Кировские птицефабрики смогут получить субсидии на покупку оборудования

Субсидии будут предоставлять на оборудование для содержания птиц, чистки яиц и другое.

Кировским птицефабрикам выделят субсидии на приобретение оборудования. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее этим вопросом озаботился глава региона Александр Соколов, поручив проработать возможность предоставления предприятиям субсидий на модернизацию птицеводческого оборудования. После этого в соответствующее постановление правительства области внесли нужные изменения. Теперь птицефабрики могут получить средства на компенсацию затрат в размере 15% от стоимости покупаемого специфического оборудования.

- В перечень сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки дополнительно включены машины для очистки, сортировки и калибровки яиц, машины и оборудование для содержания птиц, - добавили в пресс-службе правительства.

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