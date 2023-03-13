В Кирове посетителю бара распылили газовый баллончик в лицо

С нападавшим теперь разбирается полиция.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В кировском баре мужчине распылили газовый баллончик в лицо. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Инцидент произошел в одном из баров по улице Ленина, откуда поступил сигнал тревоги. К прибывшему экипажу обратился один из посетителей. По его словам, он повздорил с другим гостем заведения, и тот брызнул ему в лицо из газового баллончика.
Пострадавшему вызвали «скорую помощь», и его госпитализировали в больницу. За дебоширом же приехала полиция. Нападавшего передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.
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