В Кирове посетителю бара распылили газовый баллончик в лицо

С нападавшим теперь разбирается полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кировском баре мужчине распылили газовый баллончик в лицо. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел в одном из баров по улице Ленина, откуда поступил сигнал тревоги. К прибывшему экипажу обратился один из посетителей. По его словам, он повздорил с другим гостем заведения, и тот брызнул ему в лицо из газового баллончика.

Пострадавшему вызвали «скорую помощь», и его госпитализировали в больницу. За дебоширом же приехала полиция. Нападавшего передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

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