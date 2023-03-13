Кировская область оказалась на 66 месте из 85 по уровню закредитованности населения

Кировская область - одна из самых закредитованных субъектов страны. Фото: Даниил ОПАРИН

Кировская область оказалась на 66 месте из 85 в рейтинге регионов по уровню закредитованности населения. Об этом сообщили эксперты «РИА Новости».

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2023 года в нашем регионе - 68,9%. Объем задолженности перед банками на одного человека составляет в среднем 291,1 тысячи рублей. Изменение задолженности на человека в год - 18,7 тысячи рублей.

Самым закредитованным регионом страны оказалась Республика Калмыкия: соотношение невыплаченных кредитов и годовой зарплаты - 108,8%. Самый «свободный» от этого субъект страны - Республика Ингушетия, где этот показатель равен 12,2%.

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